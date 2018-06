Kiel

"Alles in allem liegen wir damit auf neuem Rekord-Niveau. Das ist großartig", sagte Organisations-Leiter Dirk Ramhorst am Montag bei der Pressekonferenz in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt.

Die Meldezahlen im Segelsportbereich seien einerseits das Feedback auf die gute Arbeit der letzten Jahre. Der Rückenwind sei aber auch eine Folge der wenige Wochen nach der Kieler Woche stattfindenden kombinierten Weltmeisterschaften aller olympischen Segeldisziplinen im nicht weit entfernten dänischen Aarhus, sagte Ramhorst.

Vorbereitung auf Jahreshöhepunkt in Aarhus

Das Kieler und das WM-Revier in Aarhus sind ähnlich. Daher nutzen vermehrt Olympia-Segler, darunter die Nationalmannschaft des German Sailing Teams mit ihren Top-Athleten wie Weltcup-Sieger Philipp Buhl oder den Rio-Bronzemedaillen-Gewinnern Erik Heil/Thomas Plößel, die Kieler Woche zur Vorbereitung auf ihren Jahreshöhepunkt in Dänemark. Dort geht es neben den Medaillen auch schon um die Sicherung der ersten Nationenplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

4000 Teilnehmer in 42 Disziplinen

Davon profitiert die Kieler Woche: Vor allem die olympischen Klassen sind hochkarätig besetzt wie lange nicht. Mehr als 4 000 Teilnehmer kämpfen in 42 Disziplinen um die Titel. Erwartet zu den diversen Kultur-, Musik- und Sport-Ereignissen werden 3,5 Millionen Besucher. Rund 400 000 von ihnen werden die Segelfestspiele in Schilksee besuchen.

Von dpa