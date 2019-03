Hamburg/Kiel

„Wir sind alle zufrieden mit unserer Leistung, weil wir uns gut an das Boot und das Ligaformat gewöhnen konnten und uns auch schon einige gute Manöver und Aktionen gelungen sind“, resümierte KYC-Steuermann Moritz Peitzner. Den Sieg bei der Veranstaltung des Norddeutschen Regatta Vereins (NRV) fuhr Lokalmatador Tobias Schadewaldt mit seiner Hamburger Crew ein.

Etablierte Bundesliga-Crews vorne

Bei durchschnittlich neun Knoten Wind, 11 Grad Lufttemperatur und zwischenzeitlich sogar Sonne absolvierten die 28 Crews, darunter einige Bundesligacrews etwa mit Schadewaldt ( Hamburg) und Malte Student ( Lübeck), insgesamt je 14 Wettfahrten. Am Sonnabend in großer Flotte, am Sonntag im ligatypischen Gruppenformat – „ein besseres Training als diese Regatta mit vielen guten Teams und Seglern hätte man nicht haben können“, sagte Peitzner.

"Haben viel gelernt"

Der Steuermann und seine Crewkameraden Noah Piotraschke, Berit Bellin und Jonathan Knotterus-Meyer erwischten einen schwierigen Start, kamen in den ersten vier Wettfahrten nicht über einen 24. Rang hinaus. „Es war schwierig, uns auf uns selbst zu konzentrieren, weil wir ständig auf andere Boote reagieren mussten“, beschrieb Peitzner die Feuertaufe. „Aber wir haben am ersten Tag viel gelernt, das wir am zweiten Tag gleich anwenden wollten und konnten.“

Angesichts der Tatsache, dass die Crew gleich drei Premieren feierte – neues Boot, neues Team und neues Revier –, war der Lerneffekt enorm. „Unter ähnlichen Bedingungen wie am Vortag konnten wir bessere Starts fahren und unsere Taktik besser umsetzen“, sagte Peitzner. Unter den sechs Crews der schwächsten Gruppe fuhr die KYC-Crew zwei erste, drei zweite, zwei dritte, zwei vierte und einen fünften Rang ein. „Absolut positiv“ bewertete auch Teammanager Patrick Schmidt die Vorstellung der Nachwuchscrew.

Ab dem kommenden Wochenende trainiert das Team in Kiel in einer neu geschaffenen Trainingsgruppe aus drei Booten. Der erste Spieltag der DJSL steigt vom 10. bis 12. Mai auf dem Starnberger See.

Mehr aus dem Segelsport lesen Sie hier.