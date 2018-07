Corpus Christi/USA

Scheel/Feilcke waren mit vier einstelligen Ergebnissen stark in die Regatta gestartet, mussten dann aber etwas Federn lassen. Mit einer Disqualifikation in der siebten Wettfahrt rutschten die Kieler Skiff-Seglerinnen auf den sechsten Gesamtrang ab, den sie in der Folge trotz vier Top-Fünf-Ergebnissen nicht mehr verbessern konnten.

Verletzungspech im deutschen Team

Für die männliche 29er-Crew Florian Steuerer/Moritz Fiebig (Augsburg) war die U19-WM beendet, bevor sie begonnen hatte: Fiebig zog sich beim Slippen der Boote für das Practice Race eine Fußverletzung zu, die im Krankenhaus gesäubert und genäht werden musste. Ohne deutsche Konkurrenz fuhren die norwegischen Kieler-Woche-Sieger Mathias Berthet/Alexander Franks-Penty zu Gold.

Auch die Nacra15-Crew Silas Mühle/Romy Mackenbrock musste einen herben Rückschlag verkraften: Die Katamaransegler hatten nach dem dritten Tag noch auf Bronzekurs gelegen, mussten die Regatta dann aber verletzungsbedingt abbrechen.

DSV auf Rang 13 in der Nationenwertung

Julian Hoffmann (Immenstadt) wurde im Laser Radial ebenso Neunter wie die Berlinerin Julia Büsselberg in der weiblichen Konkurrenz. Theresa Steinlein/Lina Plettner (Tutzing) wurden im 420er Achte, ihre männlichen Klassenkollegen Kristian Lenkmann/Philipp Hall (Starnberg) Zehnte. In der Nationenwertung erreichte das deutsche Team Rang 13.