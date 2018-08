Kiel

Es sind die vierten Weltmeisterschaften in den letzten zwei Jahren, die von der internationalen Laser-Klassenvereinigung nach Kiel vergeben wurden. Nach 4.7- und U21-WM im vergangenen Jahr sowie der Laser-Radial-WM der Männer zur Kieler Woche beherbergt der Olympiahafen nun die 15- bis 18-jährigen Laser-Radial-Segler. „Kiel bietet hervorragende Organisation und perfekte Voraussetzungen“, erklärte Randolph Bertin, Sekretär der Laser-KV. Eine Win-Win-Situation: „Es ist eine passende und angemessene Ergänzung zum hochkarätigen Standard-Programm des Kieler Yacht-Clubs mit Maior, YES und Kieler Woche. Und eine Laser-WM sorgt automatisch für hohe Teilnehmerzahlen und Internationalität“, sagte Organisationsleiter Dirk Ramhorst.

Littlewood jagt Armit

Die Favoriten in Jungen- und Mädchenfeldern haben sich in den vergangenen Monaten bei Kieler Woche und Youth Sailing Worlds (YSWC) in Corpus Christi/USA getroffen, bekämpft und beobachtet. Bei den Jungen zählen dazu YSWC-Sieger Josh Armit (Neuseeland) und Radial-Weltmeister Zac Littlewood (Australien). Die deutschen Farben nach oben bringen könnte Julian Hoffmann (Oberstdorf), der die YES-Regatta gewann und mit Platz neun aus den USA zurückkehrte.

Neun der Top Ten aus Corpus Christi dabei

Bei den Mädchen sind neun der besten Zehn von Corpus Christi dabei – nur Weltmeisterin Charlotte Rose (USA) fehlt. Zum erweiterten Favoritenkreis zählt neben Julia Büsselberg (Berlin), Neunte der YSWC, auch Laura Schewe. Die Altenholzerin war 2017 die deutsche YSWC-Starterin und belegte in Sanya/China Rang fünf. Auf heimischem Revier ist der DSV-Nachwuchskaderathletin immer etwas zuzutrauen.

Insgesamt sind zwölf Rennen angesetzt, der erste Start des Tages ist jeweils für 11.05 Uhr geplant. Letzte Startmöglichkeit am Sonnabend ist um 15 Uhr.