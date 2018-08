Kiel/Schilksee

Die 18-jährige Altenholzerin Laura Schewe führt bei den Laser Radial Youth Worlds vor Schilksee nach den ersten beiden Rennen. Julia Büsselberg (18, Berlin) auf Rang fünf macht den bärenstarken deutschen Auftakt bei den Mädchen perfekt, dem die Jungen beinahe sogar folgen können: Der erst 15-jährige Julian Hoffmann (Oberstdorf) ist nach zwei Rennen Gesamtdritter, Justin Barth (17, Berlin) kratzt als Elfter an den Top Ten.

Schewe profitierte von der Fehlstartdisqualifikation der Niederländerin Emma Savelon

Bei gut 15 Knoten Wind und ordentlicher Welle auf den Bahnen Echo und Delta kurz vor dem Stollergrund spielte Laura Schewe ihre Revierkenntnis hervorragend aus, legte nach Rang zwei zum Auftakt einen Sieg nach. Sie profitierte zwar auch davon, dass die zum Auftakt siegreiche Niederländerin Emma Savelon, Vizeweltmeisterin der Youth Sailing Worlds von Corpus Christi/USA, im zweiten Rennen eine Fehlstartdisqualifikation kassierte – doch Schewe machte schlicht keine Fehler, segelte solide und verdient ganz nach vorn. „Die Bedingungen waren richtig schön mit der anspruchsvollen Welle“, erklärte eine rundum zufriedene Schewe. „Viel besser hätte es nicht laufen können.“

Ein Signal an die Konkurrenz ist es ohnehin. „Das könnte nicht ganz einfach werden“, sagte auch die Niederländerin Savelon, die nach ihrem Fehlstart konstante Top-Drei-Ergebnisse fahren will, um die Rückkehr in die Spitzengruppe – spätestens nach dem ersten Streicher – zu schaffen. Die Bedingungen seien laut der Niederländerin schwieriger als bei ihrem Silbergewinn vor Texas. Dort wurde die Russin Valeriya Lomatchenko Dritte, in Kiel liegt sie nach zwei Rennen auf dem zweiten Platz, Dritte ist die Spanierin Ana Moncada Sánchez.