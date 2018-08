Aarhus

Mit den Rängen 3 und 2 hatten der 23-jährige Steuermann Tim Fischer und sein ein Jahr jüngerer Vorschoter Fabian Graf am Montag in flauen drehenden Winden erneut ihre Weltklasse unter Beweis gestellt. „Das waren Bedingungen, in denen man klüger sein musste als der Rest der Flotte. Und das waren sie“, sagte 49er-Bundestrainer Max Groy aus Fleckeby.

Eine Sprunggelenksverletzung des Steuermanns hatte das für den Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg und den Verein Seglerhaus am Wannsee startende Duo im Frühjahr für zwei Monate noch ausgebremst. Doch jetzt sind der immer noch leicht gehandicapte Tim Fischer und sein Vorschoter Fabian Graf bei ihrer erst dritten Regatta in diesem Jahr wieder voll da.

Erik Heil und Thomas Plößel unter Top Ten

„Die beiden segeln legandär“, lobte Rio-Bronzemedaillengewinner Erik Heil, der mit Vorschoter Thomas Plößel vor einigen Nachholrennen am Dienstag ebenfalls aussichtreich in den Top Ten der WM-Flotte der schnellen Gleitjollensegler lag. Die exakten Platzierungen waren am Abend noch offen, weil die in Gruppen segelnden Teams nicht die gleiche Anzahl an Rennen absolviert hatten.

Erstmals waren am fünften Tag der Welttitelkämpfe mit 1400 Athleten aus 85 Nationen viele Läufe wegen zu schwacher Winde ausgefallen. DIese Rennen werden am Dienstag nachgeholt. Finn-Steuermann Phillip Kasüske startet als Neunter in die Hauptrunde. Laser-Ass Philipp Buhl setzt die WM als Siebter fort.

Von dpa