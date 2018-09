Kiel

In der Ersten Bundesliga ist der Norddeutsche Regatta Verein auf dem Weg zur Titelverteidigung. Nach Siegen in drei von bisher vier absolvierten Spieltagen hat der NRV acht Punkte Vorsprung auf den Württembergischen Yacht-Club und steuert auf Kurs deutsche Meisterschaft. Wie schnell ein solcher Vorsprung allerdings passé sein kann, zeigte sich beim Event in Tutzing, wo die Hamburger nur als Achte abschlossen. Und doch: Für die Konkurrenz scheint die Entscheidung bereits gefallen zu sein. „Es ist beeindruckend, wie stark der NRV ist und sich ohne große Besonderheiten an der Spitze hält. Da steht der Meisterschaft nichts mehr im Weg“, sagte WYC-Skipper Dennis Mehlig.

Itzehoe kämpft um den Klassenerhalt

Spannend ist es im Tabellenkeller, wo die Seglervereinigung Itzehoe um den Ligaverbleib kämpft. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte, die Konkurrenten heißen ASV Warnemünde, Blankeneser SC und Klub am Rupenhorn. Der Lindauer SC ist als Tabellenletzter mit 21 Punkten Rückstand abgeschlagen.

Schlei-Segel-Club will den Aufstieg perfekt machen

Für die Zweite Bundesliga ist Kiel das Saisonfinale. Der Mühlenberger Segelclub aus Hamburg hat den Aufstieg bereits im August in Berlin perfekt gemacht, in Kiel will vor allem der Schlei-Segel-Club nachziehen. Der Segelclub Eckernförde kämpft derweil um den Klassenerhalt. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der SCE drei Punkte aufholen und einen Platz nach oben klettern. Die Entscheidung fällt am Sonntag, letzte Startmöglichkeit ist um 16 Uhr.