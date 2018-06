Laboe

„25 Crews, darunter sechs Goldpokal-Gewinner – „die Konkurrenz war stark“, sagte Dieter Kipcke und lobte die „hervorragende Wettfahrtleitung“. Die hatte aufgrund des drehenden und zwischenzeitlich ganz ausbleibenden Windes auf der Kieler-Woche-Bahn Foxtrott vor Wendtorf am Sonntag keinen leichten Job.

Nach drei Rennen am Sonnabend lagen Ulf und Dieter Kipcke sowie Gero Martens in Führung, im vierten Rennen „haben wir einen Rechtsdreher verpasst, beziehungsweise aus Lee bekommen“, erklärte Dieter Kipcke. Durch Rang neun war der Gesamtsieg futsch, eine fünfte Wettfahrt, die einen Streicher beschert hätte, konnte nicht gesegelt werden. Es gewann Per Jørgensen aus Kolding, Dritter wurde dessen Landsmann Per Buch. "Wir sind aber trotzdem nicht enttäuscht oder unzufrieden", sagte Kipcke.

Das Siegerboot wird ab Sonnabend bei der Kieler Woche als einziges die dänischen Farben vertreten, an der Pinne sitzt dann aber nicht Jørgensen, sondern Carl-Otto Hedegaard.