Stuttgart

Viel Zeit zum Hadern blieb der deutschen Mannschaft nach der verpassten Bronzemedaille nicht. Nach dem verlorenen Spiel am vergangenen Sonntag gegen Frankreich trainierten die ersten Nationalspieler am Mittwoch schon wieder in ihren Klubs.

Wiencek und Torhüter Andreas Wolff absolvierten mit dem THW Kiel sogar ein Testspiel beim Oberligisten MTV Herzhorn. Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold schauten sich die Partie aufgrund von Zerrungen von der Bank aus an.

Kapitän Gensheimer wieder in Paris

Sie werden beim All-Star-Game am Freitag (19 Uhr) in der mit 6200 Zuschauern ausverkauften Porsche Arena in Stuttgart genau wie der ebenfalls angeschlagene Steffen Fäth fehlen. Torwart Wolff sagte aus privaten Gründen ab, für ihn rückt Christopher Rudeck vom Bergischen HC in den Kader. Auch Kapitän Uwe Gensheimer ist nicht dabei, weil er schon wieder mit Paris-Saint Germain trainiert. Bis auf Rudeck nominiert Prokop aber niemanden nach.

"Der sportliche Gehalt eines solchen Spiels sollte wie in anderen Sportarten auch nicht überbewertet werden", sagt DHB-Vizepräsident Bob Hanning. "Ich glaube, dass es den Spielern weniger um das Spiel geht, als um das Miteinander unter Freunden."

Weltmeister-Trainer coacht die All-Stars

Tatsächlich wird es zum Wiedersehen mit etlichen WM-Teilnehmern kommen. Dänemarks Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen, der parallel auch für die Rhein-Neckar Löwen verantwortlich ist, wird die Liga-Auswahl betreuen. Zudem werden in Schwedens Nationaltorhüter Mikael Appelgren ( Rhein-Neckar Löwen), Kroatiens Kreisläufer Zeljko Musa ( SC Magdeburg) oder Österreichs Nikola Bilyk ( THW Kiel) weitere WM-Spieler mitwirken. Niclas Ekberg vom THW Kiel hingegen sagte seine Teilnahme wegen einer Wadenverletzung ab.

Für die Zuschauer sei die Partie eine gelungene Abwechslung, findet Hanning. Wie schon in den vergangenen Jahren werden die Spieler den Fans auch bei der All-Star-Game-Premiere in Stuttgart wieder etliche Dreher, Showeinlagen oder sonstige Späßchen bieten.

Liga-Auswahl will Revanche

Trotz aller Lockerheit dürfte die Nationalmannschaft mit der Liga-Auswahl aber auch noch eine kleine sportliche Rechnung offen haben: Das All-Star-Game vor einem Jahr in Leipzig hatte sie klar mit 29:43 verloren.

"Die meisten Nationalspieler werden vor Ort sein, auch wenn sie nicht spielen können", sagt DHB-Teammanager Oliver Roggisch. "Das lässt man sich nicht entgehen nach so einer WM. Wenn wir sehen, was wir in Deutschland bewirkt haben, da kann man schon stolz drauf sein."

