Altenholz

Eine volle Halle zur Final-Four-Pokalvorrunde wünschen sich nicht nur Sönke Bergemann und Matthias Fehrke, die beiden ehrenamtlichen Geschäftsführer der Team Handball Altenholz GmbH, die den Spielbetrieb des Drittligisten regelt. „Die Zuschauer sind gerade im Pokal der achte Mann“, wirbt auch Kapitän Kjell Köpcke um die Unterstützung der Fans zum Pflichtspielauftakt der Wölfe.

Finale am Sonntag um 17 Uhr

Im zweiten Halbfinale empfängt der TSV am Sonnabend ab 19.30 Uhr in der Edgar-Meschkat-Halle Liga-Konkurrent SV Mecklenburg Schwerin. Im ersten Semifinale treffen Erstligist TSV Hannover-Burgdorf und Zweitligavertreter VfL Eintracht Hagen aufeinander (16 Uhr). Die beiden Vorschlussrundensieger ermitteln am Sonntag (17 Uhr) das Team, das in das Achtelfinale des DHB-Pokalwettbewerbs einzieht.

Auch Trainer Mirko Baltic ist die Vorfreude deutlich anzumerken: „Wir wollen die schwierige Aufgabe gegen Schwerin erfolgreich lösen, damit wir mit unseren Fans am nächsten Tag das Finale erleben können. Im letzten Jahr haben wir mit der Veranstaltung gute Erfahrungen gemacht. Eine Woche vor dem Ligastart kommt man so richtig in den Pflichtspielmodus rein. Schwerin wird schwer zu knacken sein, aber wir haben Heimrecht und wollen gemeinsam mit unseren Fans etwas reißen“, sagt der Wölfe-Coach, der an der Favoritenrolle der Recken aus Hannover für den Einzug in die nächste Runde keinen Zweifel lässt.

Tageskassen öffnen eine Stunde vor Spielbeginn

An den bekannten Vorverkaufsstellen (Famila, Tank Kruse, Provinzialagentur Habermann und TSV Geschäftsstelle) gibt es noch Einzel- und Paket-Tickets im Vorverkauf. Auch die Tageskassen werden rechtzeitig eine Stunde vor Spielbeginn öffnen.

Von Joachim Jakstat