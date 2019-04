Hamburg

Überragender Werfer bei den Sachsen-Anhaltinern war Michael Damgaard mit 15 Treffern. Für Hannover erzielte Morten Olsen 7 Tore.

Das erste Halbfinale am Sonnabend entwickelte sich in der ersten Halbzeit zu einer Abwehrschlacht. Nur sieben Tore fielen in der ersten Viertelstunde - 5:2 führte der SCM zu diesem Zeitpunkt.

Die Begegnung hätte auch Michael Damgaard gegen Timo Kastening heißen können. Während der SCM-Rückraumspieler Damgaard mit neun Toren der ersten Halbzeit seinen Stempel aufdrückte, war Kastening bei den Niedersachsen der auffälligste Mann. Er sorgte für Ballgewinne in der Abwehr, traf von Rechtsaußen und per Gegenstoß. Allerdings fand er auch zweimal völlig frei beim Gegenstoß und einem Siebenmeter seinen Meister in SCM-Schlussmann Jannick Green.

Nackenschlag für Hannover zu Beginn des zweiten Durchgangs

Die vergebenen freien Würfe waren der Grund, weshalb Hannover zur Pause mit vier Toren zurück lag. TSV-Trainer Carlos Ortega hatte alles versucht: Sieben Feldspieler im Angriff, Spielerwechsel auf allen Rückraum-Positionen. Doch der SCM unter Regie von Marko Bezjak nutzte die Fehler aus. zwischenzeitlich war Magdeburg mit fünf Toren vorne (7:12/25.) Mit dem Halbzeitpfiff traf Matthias Musche nach einem Anspiel-Fehler von TSV-Mittelmann Morten Olsen im Angriff für die Magdeburger zur 15:11-Pausenführung.

Der zweite Durchgang begann mit einem Nackenschlag für Hannover. In der 36. Minute musste ausgerechnet Kastening nach einem Schlag ins Gesicht von Damgaard mit Rot vom Platz.

Plötzlich war Hannover hellwach

Doch für seine Teamkollegen war das offenbar eine Initialzündung. Plötzlich war Hannover hellwach, schnappte sich in der Abwehr die Bälle und konterte sich zum 18:18-Ausgleich (40.) - der erste seit dem 1:1.

Mit einem Schlagwurf brachte Morten Olsen die Niedersachsen beim 19:18 (42.) sogar zum ersten Mal überhaupt in Führung. Nun entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch. Vergessen war die Abwehr-Disziplin aus der ersten Halbzeit, nun herrschte munteres Scheibenschießen, bei dem auf Hannoveraner Seite Morten Olsen und Kai Häfner (6 Tore) viel Verantwortung übernahmen. Auf 23:21 (48.) konnten die Recken sich absetzen, beim 24:24 (53.) hatte der SCM aber den Ausgleich wieder geschafft.

O'Sullivan hatte den letzten Wurf

Großen Anteil daran hatte Dario Quenstedt. Der Keeper kam zehn Minuten vor Schluss für Green ins Magdeburger Tor und stoppte den Lauf der Recken mit drei Paraden in kurzer Folge. Aber auch sein Gegenüber Urban Lesjak hielt einige Bälle fest. Der Handball-Krimi zog sich bis in die letzten Sekunden.

59:39 zeigte die Hallenuhr an, als der erst 18-jährige Veit Mävers zum Siebenmeter für Hannover antrat und zum 29:29 für die Niedersachsen traf. Doch den letzten Wurf hatte Christian O'Sullivan. Der Magdeburger Kapitän wurschtelte sich durch die im letzten Angriff offensive TSV-Abwehr und traf mit der Schlusssirene zum entscheidenden 30:29.

Die Statistik Hannover: Ziemer, Lesjak - Johannsen, Cehte 1, Mävers 3/3, Juric, Thiele, Pevnov 3, Häfner 6, Atman, Böhm, Srsen, Olsen 7, Feise 1, Kastening 6/1, Büchner 2. Magdeburg: Green, Quenstedt - Musa, Chrapkowski 1, Musche 2, Kluge, Pettersson, Jimenez, Molina, Christiansen, Mertens, Lagergren 2, O'Sullivan 4, Bezjak 1 Weber 5, Damgaard 15. Siebenmeter: TSV 4/5 ( Kastening scheitert an Green); SCM 0 - Zeitstrafen: TSV 4; SCM 6 - Disqualifikation: TSV: Kastening (36., grobes Foul) - Schiedsrichter: Immel/Klein - Zuschauer: 13.200 in der Barclaycard Arena in Hamburg.

Der THW Kiel trifft auf die Füchse Berlin

Wer Gegner der Magdeburger im Finale am Sonntag wird, entscheidet sich ab 18.30 Uhr im Halbfinale zwischen dem THW Kiel und den Füchsen Berlin.

Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche schickte nach dem Spiel schon mal eine Kampfansage an den Finalgegner. "Das Spiel war sehr gut für morgen. Wir haben eine schlechte zweite Halbzeit gespielt und können uns noch steigern. Gut war, dass wir trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt und das Ding durchgezogen haben."