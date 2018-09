Kiel

Worauf können sich die NFL-Fans in dieser Saison freuen?

Patrick Esume: Es werden ein paar Teams einen Schritt nach vorn machen, mit denen man nicht unbedingt rechnet, denke ich. Das ist ja auch der Unterschied etwa zur Fußball-Bundesliga, wo immer der FC Bayern vorne steht. Klar gibt es in der NFL Tom Brady und ein paar andere Große, aber es kommen jedes Jahr neue dazu. Ich denke, die Cleveland Browns können in diesem Jahr überraschen, sie haben sich klug verstärkt und mit dem First Pick Baker Mayfield Potenzial.

In Deutschland wird die NFL immer beliebter. Woran liegt das?

Zuerst daran, dass Football regelmäßig im Free-TV zu sehen ist. Dadurch realisieren viele, wie interessant der Sport ist. Einmal mit seiner physischen Komponente, aber auch das Taktische. Und der Entertainmentfaktor in der NFL ist riesig. Dazu kommt, dass unsere „Ran“-Crew mittlerweile eingespielt ist, wir können auch Nicht-Kennern den Sport beibringen. Unser Format ist, glaube ich, sehr gut, die Leute fühlen sich abgeholt, sie können bei uns teilhaben, Bilder schicken, sich in der Sendung wiederfinden.

Verfolgen Sie weiterhin die GFL? Und insbesondere ihr ehemaliges Team, die Kiel Baltic Hurricanes?

Klar tue ich das. Ich habe leider keine Zeit, die Spiele anzusehen, aber ich schaue die Highlights und so weiter. In Kiel hatte ich eine sehr schöne und sehr erfolgreiche Zeit. Viele, die jetzt Schlüsselspieler sind, habe ich damals geholt, da schaue ich, wie sie sich entwickelt haben. Ich habe auch zu einigen noch Kontakt, zum Beispiel zu Headcoach Dan Disch, wir telefonieren ab und zu, hören, wie es geht. Es interessiert mich natürlich, was die Canes machen.

