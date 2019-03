Kiel

„Ich freue mich darauf, nach Kiel zu kommen und mit den anderen Jungs loszulegen", sagt Purichia, der in den Saisons 2017 und 2018 mit den Greyhounds die Meisterschaft der Great Lakes Valley Conference gewann und mit dem Team in die Playoffs der Division II einzog.

Platz eins in den Rekordbüchern der University of Indianapolis

Mit einer Quote von 68,4 Prozent vollständiger Passversuche für 2.738 Yards und 29 Touchdowns bei nur vier Interceptions wurde Purichia zum Offensive Player of the Year der gesamten GLVC Conference und zum Offensive MVP seiner Mannschaft gewählt. In den Rekordbüchern der University of Indianapolis steht er auf Platz eins nach Passeffizienz (Verhältnis der vollständigen Pässe zu Passversuchen, Touchdowns und Interceptions).

"Ich bin gespannt und will mein Bestes für eine erfolgreiche Saison geben“, sagt Jake Purichia mit Blick auf die kommende Spielzeit. Genau wie die drei anderen US-Verpflichtungen der Kiel Baltic Hurricanes, CJ Davis, Nate Hodapp und Darin Hungerford, wird er Anfang April zum Team von Head Coach Timo Zorn stoßen.

Head Coach Zorn: "perfekter Mann"

Zorn ist überzeugt, in Purichia "den perfekten Mann" für die Spielmacher-Position gefunden zu haben. "Er bringt viel Erfahrung als Starter und Team Captain mit", sagt Zorn. "Er wirft einen sehr präzisen Ball und macht kaum Fehler. Noch dazu ist er sehr gut zu Fuß unterwegs – er erfüllt alle Kriterien, nach denen wir gesucht haben."

Purichia machte bereits frühzeitig auf sich aufmerksam, als er in der Zeit an der Cardinal Ritter High School einen neuen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe im Staat Indiana aufstellte. An der University of Indianapolis wurde er bereits in seiner zweiten Footballsaison zum Starter, musste jedoch aufgrund einer Verletzung die Hälfte der Saison aussetzen.

