Kiel

Es ist WM-Jahr: Vom 7. Juni bis zum 7. Juli 2019 wird in Frankreich die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen. Britta Carlson verspürt dennoch ausschließlich positiven Druck. Unter Horst Hrubesch wurde die gebürtige Kielerin Assistenztrainerin der DFB-Frauen und bekleidet dieses Amt nun auch unter der neuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Aufbruchstimmung im deutschen frauen-Fußball

Mit der neuen Trainer-Crew herrscht Aufbruchstimmung im deutschen Frauen-Fußball. Und: Es steht viel auf dem Spiel. Schließlich werden bei der WM auch die Startplätze für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vergeben. „Wir setzen uns kleine Etappenziele, das Primärziel ist der Gruppensieg. In einer Gruppe mit China, Spanien und Südafrika ist das kein Selbstgänger. Der Blick geht Richtung Olympia-Qualifikation. Dafür muss man sich wahrscheinlich für das Halbfinale qualifizieren“, prognostiziert Carlson, die Olympia als „einen Traum“ bezeichnet.

Frankfurt, Kiel, Manchester. Britta Carlson ist ständig unterwegs. Zwischendurch legt sie einen kurzen Stopp im segebergischen Wiemersdorf ein. Zeit für ihren Ehemann Nils, den sie beim Schmalfelder SV – Carlsons erster Station in der Frauen-Bundesliga – kennenlernte. Er war ihr Trainer. Ein Geheimnis aus ihrer Beziehung machten sie nie, trotzdem wechselte Carlson zum Hamburger SV, um nicht im Mittelpunkt von etwaigen Gerüchten zu stehen. 2006 gaben sie sich das Ja-Wort. Die heute 40-Jährige spielte zu diesem Zeitpunkt bereits für den europäischen Spitzenklub 1. FFC Turbine Potsdam, war Nationalspielerin (31 Länderspiele/4 Tore) sowie amtierende Europameisterin (2005). Carlson war auf dem Zenit ihrer Spielerlaufbahn angekommen, ließ ab 2007 ihre Karriere beim VfL Wolfsburg ausklingen und wagte den Perspektivwechsel – auf die Trainerbank. Mittlerweile ist Carlson eine von knapp 70 Fußballlehrerinnen. Die höchste Trainerlizenz im deutschen Fußball ist gemeinhin das Ticket ins Profigeschäft. Angebote aus dem Männer-Bereich gab es aber noch nicht. Ob sie ein Engagement reizen würde? „Man soll nie ,nie’ sagen, aber es ist nicht meine Intention.“

Fast alle Spielerinnen absolvieren nebenbei eine Ausbildung oder studieren

Inzwischen arbeitet Carlson an der Zukunft des Frauenfußballs. Neben ihrer Co-Trainerstelle ist sie Koordinatorin der Juniorinnen-Nationalmannschaften. „Die Strukturen rund um den Frauenfußball müssen verbessert werden. In Spanien, Frankreich und England haben die Vereine erkannt, dass vieles professionalisiert werden kann. Irgendwann gibt es in der ersten Liga vielleicht nur noch Lizenzvereine. In den Klassen darunter spielen dann die Kaderschmieden. Es ist eine Aufgabe für die Vereine, die regionalen Verbände und den DFB. Dann stoppen wir auch die Abwanderungen der Topspielerinnen ins Ausland zu den Klubs wie Lyon, Arsenal oder Manchester City, die den Frauenfußball komplett in ihre Akademien einbauen und wo ein ,Wir’ gelebt wird.“ Der Frauenfußball erlebt laut Carlson einen Zeitenwandel: „Heute wird schon bei den Top-Klubs wie bei den Männern um 10 und 16 Uhr trainiert. Und trotzdem machen fast alle Spielerinnen nebenher eine Ausbildung oder ein Studium. Die kleineren Vereine hingegen haben da aufgrund der finanziellen Umstände ähnliche strukturelle Bedingungen wie früher.“

Mit 16 Jahren drohte Carlson das Karriereende

Strukturen, die Carlson als Aktive fast nicht erlebt hätte. Der Weg der ehemaligen Altenholzer Gymnasiastin, die nach dem Abitur eine Ausbildung bei der Landesbank absolvierte, lief nicht immer steil nach oben. Mit 16 Jahren drohte das Karriereende. Zwei Mal sprang die Kniescheibe raus. Der Knorpel war zerstört. Um weitere Schäden zu verhindern, wurde operativ eine Beinumstellung vorgenommen. Die Sportärzte stellten eine niederschmetternde Prognose: An Fußball sei nicht mehr zu denken. Doch der Hamburger Kult-Physiotherapeut half. Carlson: „ Hermann Rieger hat mich beim HSV wieder in gute körperliche Verfassung gebracht.“ Heute haben allerdings beide Knie einen Knorpelschaden vierten Grades – die Spätfolgen ihrer aktiven Karriere. „Im Alltag macht es noch keine Probleme, doch in der Zukunft wird ein künstliches Knie notwendig sein“, sagt Carlson, die auch den schleswig-holsteinischen Frauenfußball stets im Blick hat. Die Querelen rund um die Holstein Women im Vorjahr, als Holstein Kiel die Frauen nicht mehr unter dem eigenen Dach haben wollte, kommentiert sie knapp: „Die Gründe mögen nachvollziehbar gewesen sein, der Zeitpunkt und die Kommunikation hingegen waren nicht in Ordnung. Dafür haben sie den entsprechenden medialen Gegenwind geerntet.“ Doch das ist Vergangenheit. Carlson blickt lieber nach vorne – auf das WM-Jahr 2019!

Carlson ist Jubiläumsgast auf dem gelben Sofa

Britta Carlson ist Jubiläumsgast auf dem gelben Sofa von Gerd Hausotto in der 200. Folge von „Lass mal schnacken!“, die am Sonnabend, 16.2.2019 (17 Uhr) und Sonntag, 17.2.2019 (19 Uhr) auf dem Offenen Kanal Kiel ausgestrahlt wird.

