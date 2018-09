Kiel

Zwar haben die Canes erstmals seit dem Wiederaufstieg 2006 den Einzug in die Playoff-Runde verpasst. Doch nachdem das Saisonende schon nach der Vorrunde in der GFL-Gruppe Nord für den deutschen Meister von 2010 praktisch schon seit Wochen feststand, rafften sich die Kieler noch einmal zu einer Leistung auf, die sie in den 13 Spielen zuvor (zu) selten gezeigt hatten. Am Rande einer Niederlage hatten die Platzherren den Tabellenführer zwar nicht, doch die Performance der Männer von Headcoach Dan Disch weckte Hoffnungen für die Saison 2019.

Potenzial angedeutet

Nachdem die Canes in den vergangenen Wochen Züge von Resignation und Motivationslücken offenbart hatten, deuteten sie beim abschließenden White Out Game (Team und Zuschauer in weißer Kleidung) ihr Potenzial an, das womöglich auch in diesem Jahr in die Playoffs geführt hätte - wenn die Kieler Cracks es öfter abgerufen hätten. Mit einer aggressiven Abwehr und variabler Offense verhinderten die Canes das von vielen Experten erwartete Debakel gegen die Braunschweiger, die ihrerseits unbedingt gewinnen mussten, um im Vorrunden-Finish der Gefahr eines Absturzes auf den dritten Tabellenplatz vorzubeugen.

Starkes Schlussquarter

Nachdem der Tabellensechste im ersten Quarter durch einen Touchdown des starken Runningbacks Khris Francis und den Zusatzversuch (PAT) von Tim Albrecht sogar mit 7:6 in Führung gelegen hatten, mussten sie in den beiden folgenden Vierteln die Stärke des deutschen Vizemeisters anerkennen, ohne jedoch deklassiert zu werden. Und das Schlussquarter gehörte mit Touchdown von Receiver Kwame Ofori (PAT Albrecht) unter dem Jubel seiner Anhänger wieder dem letztjährigen Halbfinalisten. "Das war ein guter Saisonabschluss. Ich bin stolz auf die Mannschaft und ihre sportliche Haltung im letzten Spiel", sagte Canes-Headcoach Dan Disch. "Darauf lässt sich für die kommende Saison aufbauen."

Statistik:

Kiel Baltic Hurricanes – Lions Braunschweig 14:22 (7:6, 0:9, 0:7, 7:0).

1. Quarter: 0:6 Touchdown (TD) Bollmann nach 8-Yards-Pass von Clark, Zusatzversuch (PAT) misslungen; 7:6 TD Francis nach 3-Yards-Lauf, PAT Albrecht.

2. Quarter: 7:12 TD Clark nach 4-Yards-Lauf, PAT misslungen; 7:15 Fieldgoal Goebel über 40 Yards.

3. Quarter: 7:22 TD Römer nach 4-Yards-Pass von Clark, PAT Goebel.

4. Quarter: 14:22 TD Ofori nach 23-Yards-Pass von Footman, PAT Albrecht.

Hauptschiedsrichter: Thomas Denker (Weyhe) - Zuschauer: 2047.