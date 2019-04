Dortmund/Köln

DHB und Liga wollen damit zur Entzerrung des Terminkalenders und Entlastung der Spitzenklubs beitragen. Für die Erstligisten, die später in den Wettbewerb einsteigen, stehen dann maximal fünf statt wie derzeit sechs Spiele auf dem Programm. Das gaben Verband und Liga am Mittwoch bekannt. Die Reform bedeutet aber auch, dass es weniger Zweit- und Drittligisten in die Endrunde schaffen werden. Statt der bisher 64 Mannschaften sollen ab der Saison 2020/21 nur noch 44 Teams am DHB-Pokal teilnehmen.

„Wir haben das Spielsystem des Pokals zuletzt 2015 reformiert und dabei verabredet, die Rückmeldungen der Vereine in den weiteren Entwicklungsprozess einzubeziehen. Auch die stete Diskussion um den Terminkalender haben wir beachtet, sodass wir das Spielprogramm mit Hilfe der Pokal-Reform reduzieren können“, sagt Carsten Korte, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und Mitglied der mit der Pokalreform beschäftigten Arbeitsgruppe.

Entscheidung bis 30. Juni

Im weiteren Entscheidungsprozess ist nun im Umlaufverfahren der Bundesrat des Deutschen Handballbundes gefragt. Eine Entscheidung muss bis zum 30. Juni 2019 fallen, sodass die Spielordnung für die kommende Saison 2019/20 entsprechend rechtzeitig angepasst werden kann.

Insgesamt sollen 44 Mannschaften ab der Saison 2020/21 am DHB-Pokal teilnehmen. Dieser beginnt mit einer Qualifikation, die 24 Teams austragen: Zwölf Teilnehmer kommen aus der 3. Liga (jeweils die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Staffel der Vorsaison, jedoch keine 2. Mannschaften), weitere 12 aus der 2. Bundesliga (Platz 1-12 der Vorsaison).

Kann die 3. Liga das Kontingent nicht ausschöpfen, erhöht sich die Zahl der Zweitligisten entsprechend. An der Hauptrunde nehmen 32 Mannschaften teil. Diese setzt sich wie folgt zusammen: zwölf Mannschaften aus der Qualifikation, 18 Teams der DKB Handball-Bundesliga sowie die beiden Finalisten des Deutschen Amateur-Pokals.

Bohmann : Vorteile für alle

„Der erzielte Kompromiss bringt allen Beteiligten spürbare Vorteile“, bewertet Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga GmbH. „Der Einstieg der Erstligisten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Saison, was zu einer Verlängerung der Sommerpause und somit zu mehr Regenerationszeit führt. Dies bedeutet eine deutliche Entlastung für die Erstligisten, vor allem für die Champions-League-Teilnehmer.“

Für Qualifikation und Hauptrunde sollen jeweils die Platzierungen bzw. Ligazugehörigkeit der Vorsaison gelten. Unterklassige Mannschaften haben Heimrecht; bei gleicher Klasse entscheidet das Los. „Mit der Pokal-Reform binden wir die Amateure besser ein, denn es gibt wieder die Aussicht ein ganz großes Los zu ziehen“, sagt DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober.

Halbfinale und Finale des Wettbewerbs sollen weiterhin in einem Final-Four-Turnier ausgespielt werden. Vor eineinhalb Wochen siegte der THW Kiel dabei in Hamburg und holte sich den elften Pokalsieg seiner Vereinsgeschichte.