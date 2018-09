Kiel

Begonnen hat der Lehrer, der derzeit ein Sabbatjahr einlegt, seine Deutschland-Tour beim ersten Bundesligaspiel in Flensburg. Aus seinem Wohnort Berlin radelte er mit seinem eigens dafür angeschafften E-Bike über Hamburg nach Schleswig und schließlich nach Flensburg, um dort zunächst eine Trainingseinheit des amtierenden deutschen Meisters und anschließend dessen Bundesliga-Auftakt zu sehen.

„Ich starte meine Tour im Norden und arbeite mich dann nach Süden vor“, erklärt der 57-Jährige, dessen Gepäck in zwei mittelgroße Satteltaschen passt. Nur in der Länderspielpause im Oktober will er für einige Tage zurück zu seiner Familie nach Berlin fahren. Ansonsten verbringt er die Zeit bei Freunden, in Hotels oder eben bei Handballspielen.

Auf der Platte beim THW

Das Radeln ist für den passionierten Handballer ohnehin zu einer Leidenschaft geworden, seitdem er seinen Lieblingssport wegen Knieproblemen nicht mehr selbst ausüben kann. Beim THW-Sieg gegen Lemgo stand Saade trotzdem auf der Platte – zum Interview in der Halbzeitpause.

„Es geht mir darum, mehr von Deutschland zu sehen, das mit meinem Lieblingshobby Handball zu verbinden und nette Menschen zu treffen“, sagt der gebürtige Niedersachse, der auch die WM in Deutschland und Dänemark im Januar schon fest im Blick hat. Dann aber nicht mit dem Fahrrad.

Nächste Station in Hannover

Deshalb soll seine Bundesliga-Tour spätestens am 2. Dezember beendet sein. Noch steht aber nicht jedes Detail der Route. „Manche Spiele sind ja noch nicht terminiert.“ Fest stehen aber die beiden nächsten Stationen seiner Route: Über Hamburg ging es am Mittwoch los Richtung Hannover, danach radelt Saade weiter nach Minden.