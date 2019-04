Halle / Westfalen

Schon ein Remis würde der DHB-Auswahl reichen, um sich für die Endrunde im kommenden Januar in Schweden, Norwegen und Österreich zu qualifizieren. „Sollte das erfolgreich gestaltet werden, gibt mir das als Trainer die Möglichkeit, im Juni den einen oder anderen Hoffnungsträger einzuladen“, so Prokop.

Gensheimer kann Dritter in der ewigen Torschützenliste werden

Schon beim 26:18 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch in Polen hatte der WM-Vierte das Spiel über weite Strecken dominiert. Das lag zum einen an der gewohnt starken Abwehr, zum anderen an der Treffsicherheit der Außenspieler Uwe Gensheimer (9 Tore) und Patrick Groetzki (6).

Erzielt Kapitän Gensheimer gegen die Polen mindestens fünf Tore, würde er an Florian Kehrmann (822) vorbei auf den alleinigen dritten Platz der ewigen Torschützenliste des Deutschen Handballbundes vorrücken. „Jetzt sage ich Flo den Kampf an“, sagte Gensheimer lachend, um im nächsten Moment wieder ernst zu werden: „Diese Zahl ehrt mich unglaublich, das ist eine tolle Auszeichnung. Man muss sich ja nur mal die Namen derer anschauen, mit denen ich mich aktuell messe.“

Der Erstplatzierte Frank Michael Wahl (1412) sowie Verfolger Christian Schwarzer (966) sind noch etwas weg, aber mit 32 Jahren kann Gensheimer zumindest noch die Verfolgung seines früheren Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaftskameraden Schwarzer aufnehmen.

Pekeler : "Es hakt noch im Angriffsspiel."

Gensheimers Wurfstatistik ist für den Bundestrainer natürlich nebensächlich. „Ich erwarte mir einfach Torgefahr von jeder Position“, sagte der 40-Jährige. Denn in der Offensive hatte es in Polen in einigen Phasen gehapert. Es hake noch ein bisschen im Angriffsspiel, gab auch Kreisläufer Hendrik Pekeler vom THW Kiel zu. Pekeler ist einer von vier Zebras im aktuellen Prokop-Kader. Die anderen in Halle sind Patrick Wiencek, Linkshänder Steffen Weinhold und Torwart Andreas Wolff.

„Wir werden nicht die längste Zeit miteinander verbringen auf dem Weg zur EM“, sagte der Bundestrainer. „Es geht darum, eine Niveauverbesserung in vielen Bereichen zu erzielen, auch im Angriff konstanter Lösungen zu finden.“ Nach der Partie gegen die Polen im ausverkauften Gerry Weber Stadion trifft sich die Nationalmannschaft erst Mitte Juni zu ihrem nächsten Lehrgang wieder.

Je nach Spielverlauf wird Prokop daher möglicherweise schon am Sonnabend auf manchen Positionen experimentieren. Dennoch rechnet der Coach trotz des klaren Siegs im Hinspiel mit einer mentalen Herausforderung für seine Mannschaft, da „nun jeder und auch wir eine starke Leistung erwarten“.