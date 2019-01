Es war einmal ... Herning. Wer etwas auf sich hält, war in Herning. Paul McCartney war in Herning. Metallica waren in Herning. Nana Mouskouri war in Herning. Kaum zu glauben, sogar Nena war in Herning. 1985 irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich war in Herning. Am 8. Juli 2009.