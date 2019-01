Herning

Für Norwegen ist es nach 2017 bereits das zweite WM-Finale in Folge. Damals verloren sie in Frankreich gegen die Gastgeber. Auch in der Vorrunde dieser WM verloren sie mit 26:30 gegen die Dänen in Herning.

Am Freitag aber warfen Sander Sagosen und Co. Deutschland im Halbfinale aus dem Rennen um den Titel. „Jetzt wissen wir, wie man den Gastgeber rausschmeißt. Das wollen wir wiederholen“, sagt Harald Reinkind, Norweger in Diensten des THW Kiel.

Norwegischer Dauerlauf

Auch nach dem 60-minütigen Dauerlauf im Spiel gegen Deutschland fühlen sie die Norweger fit fürs Finale. „Wir sind alle durchtrainiert. Und wenn einer nicht mehr kann, kommt eben der nächste rein“, sagt Reinkind. Der Halbrechte selbst ist auf seiner Position nach wie vor nur dritte Wahl. „Aber wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“

Gegen die Dänen in Halbfinal-Form müssen die Norweger ohnehin ihre Bestleistung abrufen. „Keine Ahnung, wie wir das hinbekommen haben“, sagte Linksaußen Magnus Landin zur Weltklasse-Mannschaftsleistung, die sein Team beim 38:30-Sieg über Frankreich abrief. Angriffsspiel wie aus einem Guss. So viele Gegentore hatte der Rekordweltmeister noch nie bei einem Turnier kassiert.

Landin gibt grünes Licht

Landin war am Freitagmorgen noch eines der Sorgenkinder von Trainer Nikolaj Jacobsen. Genau wie Abwehrspieler Henrik Møllgaard hatten ihn Wadenprobleme geplagt. Trotzdem spielte er gegen Frankreich 60 Minuten durch und gab anschließend Entwarnung: „So schlimm ist das nicht. Keine Gefahr für‘s Finale“ sagt der 23-Jährige, der sich nach dem Ausflug zum Halbfinale nach Hamburg wieder auf die Heim-Arena in Herning freut. „Wir wollen einfach eine riesige Party feiern“, sagt er.