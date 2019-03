Kiel

Jannes Lebensmittelpunkt liegt in Kiel. Zusammen mit Vater Marco, Mutter Suse und Bruder Jeppe lebt sie in Suchsdorf. Zum nahe gelegene Ernst-Barlach-Gymnasium sind es mit dem Rad keine zehn Minuten. Trotzdem reist Janne Woche für Woche kilometerweit durchs Land.

Seit fast drei Jahren spielt das Hockeytalent nämlich in Hamburg, beim Großflottbeker THGC. Es ist keine Seltenheit im Leben der Kielerin, fünfmal die Woche mit Sack und Pack beladen in die einhundert Kilometer entfernte Hansestadt zu reisen. Zweimal wöchentlich ruft das Flottbeker Vereinstraining, einmal die U16-Landesauswahl, gefolgt von WJB-Meisterschaftsspielen in Hamburg und bundesweiten Turnieren an den Wochenenden.

Zwei Stunden von Tür zu Tür

Oft beginnt Jannes Reise am Suchsdorfer Bahnhof. „Von Tür zu Tür bin ich mit dem Zug zwei Stunden unterwegs“, erzählt sie. Trotzdem drückt die junge Leistungssportlerin am Tag darauf pünktlich um 8 Uhr die Schulbank.

Im zarten Alter von fünf Jahren entdeckte sie beim 1. Kieler HTC ihre Liebe für den Mannschaftssport. Schon mit zehn Jahren spielte das Nachwuchstalent in der schleswig-holsteinischen Landesauswahl und kleidete sich insgesamt acht Jahre in den Farben des KHTC. Bis im Jahr 2016 die Einladung aus Flottbek kam. „Viele meiner Mannschaftskolleginnen kannte ich seit der Kindergartenzeit, das hat mir den Wechsel nicht leicht gemacht“, gesteht die Kielerin. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wagte Janne trotzdem den Schritt ins „ Hockey-Mekka“ Deutschlands.

Gänsehaut bei der Nationalhymne

Der Mut zahlte sich aus: Im Dezember 2018 erreichte die Abwehr- und Aufbauspielerin mit dem Team Hamburg das Finale des U15-Länderpokals in Bad Kreuznach bei Mainz. Gegen die Auswahl aus Baden-Württemberg ließen die Hamburger Mädchen nichts anbrennen (3:1) und krönten sich zum Deutschen Meister. Janne feierte ihren persönlichen Höhepunkt. „Ich hab’ da schon Gänsehaut bekommen“, erinnert sich Marco Raimund, als seine Tochter vor „voller Hütte“ zum Klang der deutschen Nationalhymne auflief.

Ziel: Den Adler auf der Brust tragen

Apropos Nationalhymne: Die Kielerin träumt davon, sich dieses Jahr durch gute Leistungen in Flottbek und mit der Hamburger Auswahl für die deutsche U16-Nationalmannschaft zu empfehlen. „2019 möchte ich endlich den Adler auf der Brust tragen“, verrät sie.

Wo genau ihre sportliche Zukunft liegt, weiß die 15-Jährige allerdings noch nicht. Eine Rückkehr Richtung Heimat schließt Janne jedenfalls nicht aus, sollte sich die sportliche Perspektive ergeben. Wer weiß, vielleicht führt ihr Weg irgendwann zurück nach Kiel. Dorthin, wo die Reise vor zehn Jahren begann.

Von Kai Ziemen