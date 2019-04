Der 31. KN Förde-Triathlon wirft seine Schatten voraus. Zwar fällt der Startschuss erst am Sonntag, den 11. August. Doch Kathrin Eckstein und Christian Clausen starteten schon am Oster-Wochenende in die Vorbereitung. Die beiden hatten einen Startplatz mit professioneller Vorbereitung gewonnen.