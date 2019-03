Schwimmbrille: „Ohne macht es im Salzwasser wenig Spaß.“

Radbrille: „Die ist für mich auch Pflicht. Nichts ist unangenehmer als ein dickes Insekt im Auge.“

Fahrrad: „Man braucht kein richtiges Triathlon-Rad. Der Sport funktioniert auch mit einem Stadtrad. Ambitioniert kann man mit einem Touren- oder Rennrad starten.“

Enges Oberteil: „Ein weites T-Shirt lässt sich schwer über einen nassen Oberkörper ziehen und flattert später hinderlich. Wer an mehreren Triathlons teilnehmen will, sollte darüber nachdenken, sich einen Triathlon-Einteiler zuzulegen. Als Anfänger, der es nur einmal ausprobieren will, kann man diese Investition aber sparen.

Helm und Laufschuhe: „Es besteht Helmpflicht beim Radfahren und Schuhpflicht beim Laufen. Die Laufschuhe kann man auch schon beim Radfahren anziehen. Radschuhe sind aber besser. Sie sollten aber nicht extra für einen Triathlon gekauft werden.“

Neoprenanzug: „Ein Neo trägt einen und erleichtert das Schwimmen. Aber hier wird der Sport langsam teuer. Man braucht ihn nicht unbedingt.“