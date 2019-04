Kiel

Außerdem gab es eine gute Nachricht von Routinier Oliver Beeck. Der 31-jährige Offensive Lineman der Kiel Baltic Hurricanes hatte sich nach der vergangenen Spielzeit zunächst auf die Familie konzentrieren wollen, geht jetzt aber doch mit den Canes in seine zwölfte GFL-Saison.

Fünf Mal stand er mit den Hurricanes im German Bowl und gewann den Titel mit seinem Team 2010 in Frankfurt. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. Im gleichen Jahr und dem darauf gewann er mit den Kiel Baltic Hurricanes den EFL Bowl, den Europapokal. Nach der Saison 2016 zeichneten die Coaches ihn als Team MVP aus und 2017 durfte sich der mehrjährige Team Captain die Auszeichnung als Offensive Player of the Year mit der gesamten Offensive Line teilen.

„Wir sind komplett im Plan, und ich bin sehr glücklich mit dem Team, das wir nun beisammen haben“, sagte Head Coach Timo Zorn, als Quarterback Jake Purichia, Linebacker Darin Hungerford, Receiver Nate Hodapp und Defensive Back CJ Davis kaum mehr als 24 Stunden nach ihrer Ankunft in Deutschland am ersten Training teilnahmen.

Zwei Wochen mehr Vorbereitung für die Kiel Baltic Hurricanes

Neben den vier US-Amerikanern kehrte auch der Norweger Jonas Hagerup, den die Canes für die Offensive Line verpflichteten, aus einem Heimaturlaub zurück.

Der GFL-Spielplan gewährt den Kielern im Vergleich mit anderen Teams zwei Wochen mehr für die Vorbereitung. Während die Schwäbisch Hall Unicorns und die Marburg Mercenaries die Spielzeit bereits am 27. April einläuten, haben die Kiel Baltic Hurricanes ihren ersten Punktspiel-Einsatz erst am 11. Mai zu Hause gegen die Dresden Monarchs. Bis dahin feilen die Kieler im Training an den Details ihres Spiels. „Es geht jetzt darum, dass die Spieler sich auf dem Feld kennenlernen, um Abstimmung und Feintuning“, sagt Zorn. Vom 19. bis 21. April geht das Team dafür ins Trainingslager auf dem Gelände des NDTSV Holsatia in Kiel-Dietrichsdorf.

Am Sonnabend, 6. April, zwischen 11 und 16 Uhr sind die Canes im Auto Centrum Lass, Eckernförder Straße 201, in Kiel zu Gast. Im Rahmen eines Fan-Talks werden dort die Neuzugänge vorgestellt.