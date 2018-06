Kiel

Die eine (Laura Schewe/17) muss in der Kieler Woche noch schnell ihre mündliche Abiturprüfung ablegen und steigt danach vor Schilksee in den Laser Radial. Der andere (Lauritz Schoof/27) ist doppelter Olympiasieger und hat nach den Spielen in Rio sein Medizinstudium (so gut wie) beendet. Beide sind Mitglieder im Team SH.

Die Abiturientin vom Kieler Yacht-Club und der Medizinstudent vom Rendsburger Ruderverein sind Beispiele für eine Verwurzelung mit dem nördlichsten Bundesland, auf die der LSV mit seinem Engagement – unterstützt von der Arag Sportversicherung und den Volksbanken und Raiffeisenbanken – knapp zwei Jahre vor den Spielen in Tokio 2020 abzielt. „Wir wollen den Athleten Sicherheit und eine Perspektive geben. Uns motiviert aber auch die langfristige Bindung der Sportler an Schleswig-Holstein. Wir wollen sie bei ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung unterstützen“, sagte LSV-Präsident Hans-Jakob Tiessen.

Gefördert werden dabei insgesamt 28 Sportlerinnen und Sportler in zwei Kategorien: 16 Athleten in der ersten Kategorie, die einem A-/B-Bundeskader angehören und den Fokus auf Tokio 2020 legen, erhalten 300 Euro im Monat. Zwölf weitere werden mit 150 Euro pro Monat unterstützt. Dies sind eher C-Kader-Athleten mit einer Perspektive für Paris 2024. Über die finanziellen Zuschüsse hinaus erhalten die Teammitglieder Hilfestellung in ihrer schulischen, beruflichen und universitären Ausbildung, zum Beispiel bei der Koordination von Klausurterminen mit dem Trainingspensum. Insgesamt beläuft sich der Etat auf 80000 Euro im Jahr, also 320000 pro olympischem Zyklus.