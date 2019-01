Kiel

Erneut werden beim ADAC Jump & Race Masters Freestyler und Supercrosser den Zuschauern jeweils vier Stunden lang mit Action, Akrobatik und Spannung unterhalten. Livemusik und das stimmungsvolle Opening mit Feuerwerk und Lasershow bieten den perfekten Rahmen für die zweitägige Veranstaltung, die im vergangenen Jahr über 12500 Zuschauer in ihren Bann zog.

Der stärkste Beifall entscheidet über den Sieg

Ein Fahrerfeld der Extraklasse, noch mehr Rampen und waghalsige, neue Sprünge: Im Freestyle-Contest buhlen die FMX-Motocrosser, darunter der Deutsche Luc Ackermann, mit Sprüngen bis unter die Hallendecke um den Applaus des Publikums. Nur einer wird zum „König der Lüfte“ gekürt. Der stärkste Beifall entscheidet. Fünfmal pro Show zeigen die weltbesten Rider ihre atemberaubenden Tricks.

Nicht weniger rasant geht es bei den Supercrossern zur Sache. Rund um die spektakulären Rampen werden in der Sparkassen-Arena über 1500 Quadratmeter Lehm für die neu konzipierte Cross-Strecke mit Sprüngen und engen Kurven verbaut. Erstmals in Kiel an den Start gehen auch Frauen. Sie kämpfen bei ihrer Indoor-Premiere in einer eigenen Damen-Klasse um den Titel „Königin von Kiel“.

In der „Open Class" treten die Piloten der SX1 und SX2 mit ihren Maschinen zwischen 125 und 500 ccm in mehreren Wertungsläufen gegeneinander an.

Nur der Sieger fährt bis zum Schluss

Ein weiteres Highlight: Der „König von Kiel“ wird erstmals in einem amerikanischen Finale ermittelt, bei dem jeweils immer der Letztplatzierte am Ende einer Runde ausscheidet. Der Sieger fährt bis zum Schluss.

Tageskarten sind ab 35,99 € zu haben, für Kinder bis 14 Jahre gibt es Sonderpreise. Außerdem wird eine Ermäßigung für ADAC-Mitglieder, famila-Kunden und KN-Abonnenten gewährt. Die Tickets gibt es im Ticketcenter der Sparkassen-Arena-Kiel, in allen famila-Märkten, unter der Hotline 0431/98 210 226, im Internet unter www.sparkassen-arena-kiel.de sowie an allen weiteren angeschlossenen Vorverkaufsstellen.