Kiel/Plovdiv

Aufbauen auf die Vorerfolge – das ist das Ziel der DRV-Ruderer für die am Sonntag in Plovdiv (Bulgarien) beginnende Weltmeisterschaft. „Wir sind gekommen, um zu siegen“, erklärt die Kielerin Frieda Hämmerling (20) euphorisch. Zusammen mit Marie-Cathérine Arnold, Carlotta Nwajide und Franziska Kampmann peilt die Studentin, die sonst für die von der RG Germania Kiel startet, im Frauen-Doppelvierer nach den Gold-Erfolgen im World Cup II & III den nächsten Triumph an. „Natürlich ist es schwer, die Lage einzuschätzen, da wir ohne EM-Teilnahme antreten, trotzdem ist das Ziel klar: Die Goldmedaille mit nach Hause bringen.“

Am Sonntag rudert Hämmerling im Vorlauf

Am Mittwoch flog der DRV-Tross nach Sofia. Mit dem Bus ging es weiter nach Plovdiv. In den letzten Trainingseinheiten geht es um den Feinschliff für die bis zum 16. September dauernde WM. „Es läuft gut, wir sind total motiviert und haben ein echt tolles Teamgefühl“, sagt die von der Stiftung Kieler Sporthilfe geförderte Hämmerling. Am Sonntag geht sie im Vorlauf an den Start

Insgesamt 900 Sportler aus 62 Nationen haben für die Regatta gemeldet. Für den DRV sind 51 Athletinnen- und Athleten am Start. Nach einmal Gold und viermal Bronze im vergangenen Jahr bei der WM in Sarasota (Florida), glaubt Bundestrainer Ralf Holtmeyer an ein besseres Abschneiden: „Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen ist bei allen Teams gut gelaufen. Wir haben auf jeden Fall ganz ordentliche Aussichten und sollten am Ende besser dastehen als in Sarasota im Vorjahr.“

Mit dem Sieg in Luzern sicherte sich Hämmerling das WM-Ticket

Hämmerling will dazu ihren Teil beitragen. „Für mich ist es die erste Chance auf eine A-WM Medaille, die will ich unbedingt nutzen“, sagt die Kielerin, die sich beim Weltcup-Finale in Luzern für die WM qualifiziert hatte.

Von Christopher Hahn