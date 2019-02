Flensburg

Der Vorsprung der Flensburger auf den Nordrivalen THW Kiel beträgt jetzt sechs Punkte. Bester Werfer der SG Flensburg-Handewitt war Magnus Jöndal mit neun Toren. Für die Gäste war Christoph Steinert fünfmal erfolgreich.

„Der Meisterkampf ist immer noch offen“, sagte SG-Rechtsaußen Marius Steinhauser nach dem 21. Saisonsieg in Serie bei Sky. Nach einem zähen Beginn setzten sich die Gastgeber vor 6177 Zuschauern erst nach der Roten Karte gegen Erlangens Nico Büdel, der SG-Spielmacher Rasmus Lauge in der 16. Minute überhart attackiert hatte, ab. Von 6:6 zogen die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auf 11:7 (22.) davon und strebten einem ungefährdeten Sieg entgegen.

Ihr nächstes Bundesliga-Spiel bestreiten die Flensburger erst am 3. März gegen den TBV Lemgo. Davor will die SG in den Spielen beim HC Zagreb in Kroatien (24. Februar) und gegen den französischen Club HBC Nantes (27. Februar) den dritten Gruppenplatz in der Champions-League-Vorrunde unter Dach und Fach bringen.

Von dpa