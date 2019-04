Sportmix Monterrey - 6:2 und 6:4: Kerber erreicht Halbfinale Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey die nächste Runde erreicht. Sie besiegte die Belgierin Kirsten Flipkens in zwei Sätzen mit 6:2, 6:4. Im Halbfinale wartet die Weißrussin Victoria Asarenka.

Angelique Kerber am 17. März beim Tennisturnier in Indian Wells. Kielerin hat nun in Monterrey das Halbfinale erreicht. Quelle: Mark J. Terrill/AP/dpa/Archiv