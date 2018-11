Solingen

Aber Euphorie ist nicht die Sache von BHC-Coach Sebastian Hinze, der seit sechs Jahren die Geschicke an der Seitenlinie leitet. Und das trotz einer Bilanz in der Bundesliga von bis dato 16:8 Punkten. Zum Vergleich: In der Vorsaison reichten 15 Zähler zum Nichtabstieg. Glückwünsche zum Klassenerhalt will der 39-jährige Hinze dennoch keine annehmen. „Wir bleiben realistisch. Sobald unser Ziel erreicht ist, können wir uns neue Ziele setzen.“

Tiefstapelei? Realismus? Wer Hinze kennt, merkt schnell: Der Mann, der schon während seiner Laufbahn als Spieler 2010 die Koordination der BHC-Nachwuchsabteilung übernahm und 2011 als Krönung seiner Karriere mit den Löwen in die Erste Liga aufstieg, ist geerdet, realistisch, detailversessen, arbeitet akribisch. Ein Glückwunsch zum Klassenerhalt nach zwölf Spielen? Das ist zu viel Hype für seinen Geschmack. „Wir stapeln nicht tief, aber entschieden ist alles erst am letzten Spieltag. Und wenn man genauer hinschaut, haben wir viele Spiele knapp gewonnen. Und das weitere Programm in der Hinrunde wird auch hart.“

Dieser BHC ist kein gewöhnlicher Aufsteiger

Schon vor der Saison waren sich alle Experten einig: Dieser BHC, der mit 72:6 Punkten als Zweitliga-Meister zurück ins Oberhaus stürmte, ist kein gewöhnlicher Aufsteiger, schraubte im Zweitliga-Jahr nach dem Betriebsunfall Abstieg an einer runderneuerten Mannschaft, die in diesem Sommer mit den Neuzugängen Daniel Fontaine (FA Göppingen), Rafael Baena (Rhein-Neckar Löwen) oder Jeffrey Boomhouwer (MT Melsungen) noch einmal in Sachen Qualität und Erfahrung gefestigt wurde. „Wir profitieren extrem davon, dass sich die neue Mannschaft, die an acht Stellen nach dem Abstieg verändert wurde, in der Zweiten Liga einspielen konnte“, weiß auch Hinze. Neben Fontaine (Adduktorenteilabriss) und Maximilian Bettin (Kapselverletzung im Sprunggelenk) fallen derzeit allerdings die Rückraum-Linkshänder Maciej Majdzinski (Knie) und Kapitän Kristian Nippes (Außenmeniskuseinriss) aus.