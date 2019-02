Kiel

Damit kehrt der 35-jährige Sprenger - derzeit Jugendkoordinator und verantwortlicher Trainer der U23 und der A-Jugend-Bundesligamannschaft des THW - auf die Bank der Profis zurück. Bereits in der Saison 2017/2018 hatte der ehemalige Rechtsaußen als Co-Trainer von Alfred Gislason fungiert.

Szilagy: Jicha und Sprenger verkörpern den THW Kiel

Die Verantwortlichen des Bundesliga-Zweiten zeigten sich am Dienstag zufrieden, eine weitere Weiche für die Zukunft nach Alfred Gislason gestellt zu haben. "Beide verkörpern durch ihre gemeinsame Geschichte den THW Kiel, beide haben eine ähnliche Vorstellung von dem Handball, den sie spielen lassen wollen. Das Duo Jicha/ Sprenger an der Seitenlinie ist eine ideale Kombination für unsere Zukunft", sagte Viktor Szilagyi, Sportlicher Leiter des THW.

Am 1. Juli beerbt Filip Jicha den Isländer Gislason auf dem Stuhl des Cheftrainers. Nach elf Jahren endet dann die Ära Gislason, in der Sprenger zwischen 2009 und 2017 fünf Meistertitel, vier Pokalsiege und zweimal den Gewinn der Champions League gefeiert hatte. "Ich kenne ,Sprengi' schon sehr lange", so Jicha. "Ich weiß, wie er handballerisch tickt, welche Mentalität er besitzt und wie viel seiner Energie er an eine Mannschaft weitergeben kann. Er war als Spieler ein fleißiger Arbeiter, der immer direkt und zielführend argumentiert hat. Und das macht er auch als Trainer."

Sprenger ausschließlich Co-Trainer

Sprenger zeigte sich am Dienstag voller Vorfreude: " Filip und ich haben nicht zuletzt aufgrund unserer vielen gemeinsamen Erlebnisse eine große Vertrauensbasis. Wir ziehen an einem Strang und ergänzen uns großartig. Wir treten an, um mit dem THW Kiel Erfolg zu haben. Das steht für uns beide an oberster Stelle." Seine Aufgaben als Jugendkoordinator sowie Trainer der Zweiten Mannschaft (U23) und A-Jugend wird Sprenger nach der Saison niederlegen und ausschließlich als Assistenztrainer der Profis tätig sein.

Christian Sprenger kam 2009 vom SC Magdeburg, für den er insgesamt elf Jahre in der Jugend und in der Bundesliga spielte, zum THW Kiel. Für die deutsche Nationalmannschaft war Sprenger bis zu seinem Rücktritt im März 2012 in 86 Einsätzen 185-mal erfolgreich. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2017 wurde der heute 35-Jährige als Jugendkoordinator Bindeglied zwischen dem Nachwuchs-Leistungshandball und der Profi-Mannschaft des THW Kiel. Zusätzlich zu seiner Aufgabe als Co-Trainer von Alfred Gislason betreute er in der Saison 2017/2018 bereits die U23, seit dieser Spielzeit auch das A-Jugend-Bundesligateam des Rekordmeisters als verantwortlicher Trainer.

