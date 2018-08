Kiel

Nur die DJK Rimpar Wölfe sind nach dem 29:26-Coup gegen den TVB Stuttgart im Konzert der Großen noch dabei. Der Pokal im Handball hat eben auch seine eigenen Gesetze, und da haben es die „Kleinen“ im aktuellen Modus sagenhaft schwer.

Fragt man die Protagonisten des Rekord-Pokalsiegers THW Kiel nach einem Wunschgegner für die Runde der letzten Acht am 16./17. Oktober, fällt die Antwort einhellig aus: ein Heimspiel! „Es wäre wirklich schön, könnten wir in der nächsten Runde zu Hause spielen“, sagt Kapitän Domagoj Duvnjak.

Pokal-Heimspiel drei Jahre her

In der Tat ist ein Pokal-Heimspiel in der Sparkassen-Arena fast drei Jahre her, datiert auf den 16. Dezember 2015. Damals zog man im Viertelfinale gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 27:34 den Kürzeren. Seitdem musste die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason immer auswärts ran, ließ sich dabei aber in der Saison 2016/2017 auf dem Weg zum zehnten Pokalsieg auch nicht aufhalten. Vor einem Jahr kam das Aus im Achtelfinale bei der TSV Hannover-Burgdorf (22:24).

„Wir würden gern zu Hause spielen, wollen weit kommen“, sagt Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi. „Eine Gegner-Präferenz habe ich aber nicht. Wir nehmen auch einen Mitkonkurrenten um den Pokalsieg.“ Würde die Auslosung als Gegner den Zweitligisten Rimpar Wölfe oder Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC ergeben, hätten beide Kontrahenten laut Reglement automatisch Heimrecht.