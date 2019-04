Kiel/Hamburg

Siebenmal hat " Memel", wie er mannschaftsintern genannt wird, den Pokal als Spieler oder Co-Trainer gewonnen. "Gute Quote, oder?", sagt er lachend. Öfter konnte kein Handballer diesen Titel feiern. Nur Christian Zeitz liegt mit ebenfalls sieben Pokalsiegen gleichauf.

"Mein eindrücklichstes Pokal-Erlebnis ist natürlich der erste Sieg. Der ist immer etwas Besonderes", sagt Menzel, der von 1994 bis 2000 als Rechtsaußen für den THW Kiel auf Torejagd ging. Nach dem durch eine Knie-OP erzwungenen Ende seiner Spielerkarriere war er bis 2003 Co-Trainer von Noka Serdarusic. Seit 2010 ist er Betreuer der Zebraherde – und auch in dieser Funktion ist das Pokalwochenende in Hamburg etwas Besonderes.

Schon am Mittwoch vor seiner zehnten Final-Four-Teilnahme machte Menzel sich daran, die Trikotsätze in seine großen Alukisten zu verpacken, damit Logistiker Harald Stenzel sie nach Hamburg fahren kann. "Es werden ja hoffentlich zwei Spiele", sagt Menzel, der für alle Eventualitäten vorsorgen muss. Für den Finaltag sind also auch Trikots im Gepäck – eine Heim- und eine Auswärtsvariante für jedes Zebra.

Post-Sonderstempel beim ersten Triumph

"Man merkt, dass die Anspannung bei den Spielern etwas höher ist als im normalen Bundesliga-Betrieb. Das muss auch so sein", sagt Menzel, der selbst dabei war, als der THW Kiel den ersten Pokalsieg seiner Geschichte feierte: 30:15 siegten die Zebras um THW-Kapitän Magnus Wislander damals im Finale über den TV Niederwürzbach. Menzel steuerte zwei Treffer bei. In der Stadt Kiel stempelte die Post einen Tag lang Karten und Briefe mit dem Sonderstempel " THW – Deutscher Pokalsieger 1998" ab.

"Wirklich viele Erinnerungen an die Pokalsiege habe ich gar nicht", sagt Menzel. "Dadurch, dass es ziemlich schnell mit den Spielen um die Meisterschaft weiter ging, hatten wir nie Zeit, es richtig zu verarbeiten und zu genießen." Eines weiß der Linkshänder aber doch noch von seinem ersten Pokal-Triumph: "Den Pokal habe ich damals über Nacht mit nach Hause genommen."

Glücks-Kuli darf nicht fehlen

Seit 2010 ist Menzel als Betreuer dabei, kümmert sich in Hamburg um den Zeitplan für die Mannschaft und stimmt unter anderem alle Details mit den Trainern und dem Hotel ab. "Wenn für 13 Uhr Essen geplant war, ist es wichtig, dass es dann auch um 13 Uhr auf dem Tisch steht. Es gibt nichts Schlimmeres, als eine hungrige Meute da sitzen zu haben, die eigentlich schnell wieder zurück aufs Zimmer will", sagt er.

Mit der Vorbereitung stellt sich bei Menzel auch allmählich die Vorfreude auf Hamburg ein. "Inzwischen ist das ja ein Riesen-Event geworden", sagt er. Er habe mit Blick auf die Endrunde, in der der THW Kiel am Sonnabend (18.30 Uhr) im Halbfinale auf die Füchse Berlin trifft, ein "super Gefühl". "Ich merke ja, wie alle drauf sind. Und ich wünsche mir für Alfred (Es ist Gislasons letzte Saison als THW-Trainer, d. Red.), dass wir ihn mit einem Titel verabschieden – am besten mit allen drei."