Mit 16 Erstrundenturnieren im DHB-Pokal starten die deutschen Handballklubs am Wochenende in die neue Saison. Der THW Kiel reiste am Freitag nach Göttingen, in der dortigen S-Arena trägt der Northeimer HC sein Turnier aus. Die Zebras treffen am Sonnabend im Halbfinale auf Zweitligist TuSEM Essen.