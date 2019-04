Wien

Der THW Kiel hatte das Viertelfinale als Gastgeber des Endturniers am 17./18. Mai übersprungen. Die erste Partie findet am 21. oder 22. April in Hannover, das Rückspiel am 28. April in der Hauptstadt statt.

Hanning : "Nicht mein Traumlos"

„Das ist nicht mein Traumlos“, sagte Bob Hanning. In einem internationalen Wettbewerb hätte der Berliner Geschäftsführer lieber gegen einen ausländischen Gegner gespielt. „Es wird aber trotzdem ein schönes Handballfest werden“, war sich Hanning sicher. Hannovers Trainer Carlos Ortega sagte: „Beide Teams kennen sich gut. Da werden die Kleinigkeiten entscheiden.“ An diesem Wochenende starten sowohl die Füchse als auch die TSV beim Finalturnier des DHB-Pokals in Hamburg. Ein Aufeinandertreffen ist aber erst im Endspiel möglich.

Der THW Kiel darf als Sieger seiner EHF-Pokal-Vorrunde sowie als Ausrichter der Endrunde am 17. und 18. Mai das Viertelfinale überspringen. In den beiden übrigen Spielen treffen TTH Holstebro aus Dänemark auf Tatabanya KC aus Ungarn sowie Saint-Raphael Var HB aus Frankreich auf den FC Porto.

