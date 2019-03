Zum ersten Mal seit zehn Jahren werden am 17. und 18. Mai Finalspiele um einen europäischen Handball-Wettbewerb in Kiel ausgetragen. Der THW Kiel ist seit dem 26:22 über GOG Gudme am Sonntag bereits vorzeitig für die EHF Cup Finals qualifiziert. Der Kartenvorverkauf für das "Finale Dahoam" läuft.