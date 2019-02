Kiel

Nur Mittelmann Josef Pujol und Torwart-Oldie Ole Erevik kannten den Kieler Handball-Tempel schon. Für ihre restlichen Mannschaftskollegen war es der erste Auftritt in Kiel. Und diese Tatsache machte die jungen Dänen offenbar nervös.

Fünf Ballverluste im Angriff, kein Tor - in den ersten fünf Minuten gelang den Gästen fast nichts. Glück für sie, dass auch der THW nicht jede Chance nutzte. Harald Reinkind traf den Pfosten, Erevik kaufte Niclas Ekberg und Patrick Wiencek Würfe aus aussichtsreicher Position ab.

Alle Zebras waren torgefährlich

Trotzdem gingen die Kieler mit 3:0 in Führung, bevor die Dänen sich fingen und angeführt von Rechtsaußen Odinn Thor Rikhardsson auf 5:4 (9.) herankamen. Doch auch die Kieler ließen jetzt nicht mehr viel anbrennen. Die Abwehr schien für die Dänen phasenweise unüberwindbar. Im Angriff, den Lukas Nilsson an Stelle von Domagoj Duvnjak dirigierte, war jedes Zebra torgefährlich. Besonders Nikola Bilyk sprühte vor Spielfreude und sorgte immer wieder für sehenswerte Anspiele auf Ekberg als Einläufer am Kreis.

Bei GOG herrschte zwischen der 12. und der 17. Minute hingegen Torflaute. Die Kieler nutzten diese, um auf 11:6 davonzuziehen. Spätestens jetzt war klar: Eine Überraschung würde es hier nicht mehr geben.

Der THW war nicht zu stoppen

Kurz vor der Pause sorgte Rune Dahmke mit dem 19:9 (28.) für die erste Zehn-Tore-Führung. Und auch in der zweiten Halbzeit fanden die überforderten Dänen kein Mittel, den THW Kiel zu stoppen. Dahmke und Ekberg liefen Gegenstöße im 15-Sekunden-Takt und schraubten den Spielstand auf 25:11 (36.).

Bis auf Duvnjak, Andreas Wolff und Marko Vujin setzte THW-Trainer Alfred Gislason alle seine Spieler ein. Beste Zebra-Torschützen waren Gegenstoß-Verwerter Rune Dahmke (9 Tore) und Siebenmeterschütze Niclas Ekberg (10/6). Für GOG traf Rikhardsson sechs Mal.