Kiel

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Sieg in der Gruppenphase des EHF-Pokals gefeiert. Am Mittwoch gewann der deutsche Rekordmeister sein Heimspiel gegen den polnischen Vertreter KS Azoty Pulawy mit 26:23 (11:11). Beste Werfer waren vor 7607 Zuschauern in der Kieler Arena Domagoj Duvnjak und Magnus Landin mit je sechs Treffern für die Zebras sowie Pawel Podsiadlo mit fünf Toren für die Gäste. Mit 4:0 Punkten führt der THW die Vorrundengruppe D an.

19. Sieg im 19. EHF-Pokal-Heimspiel

Für den THW war der 19. Sieg im 19. EHF-Pokal-Heimspiel aber eine gehörige Portion Arbeit. Die vom ehemaligen Bundesliga-Profi Bartosz Jurecki trainierten Polen spielten unbekümmert auf. Von 4:4 (15. Minute) zog der Gast über 8:6 (23.) auf 10:7 (24.) davon.

Andreas Wolff war der Mann des Abends

Dass der Tabellenzweite der Bundesliga doch noch gewann, lag in erster Linie an Andreas Wolff. Der deutsche Nationalkeeper zeigte zahlreiche Paraden und verhinderte eine Blamage des haushohen Favoriten. Erst als Miha Zarabec und Duvnjak in der Schlussminute auf 26:23 erhöhten, war der Sieg perfekt.

Sonntag geht die Bundesliga weiter

Am Sonntag (13.30 Uh/Sky) empfangen die Kieler in der Liga den SC Magdeburg. Mit einem Sieg soll der Druck auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt, der gegen den HC Erlangen (16.00 Uhr/Sky) antritt, hoch gehalten werden.

Von RND/KN