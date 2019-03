Die Gruppenphase im EHF-Cup ist für den THW Kiel noch nicht beendet, doch das Final Four an der Kieler Förde ist bereits so gut wie ausverkauft. Am Dienstag startete der freie Vorverkauf für das Finalturnier am 17. und 18. Mai. Am Abend waren nur noch weniger als 500 Sitzplatzkarten erhältlich.