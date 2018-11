Kiel

Sie wollen am Sonntag (15 Uhr) das EHF-Cup-Spiel THW Kiel gegen Drammen HK in der Sparkassen-Arena sehen? Dann beteiligen Sie sich an unserem Gewinnspiel auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten.

So einfach geht es: Liken Sie bis Freitag, 16.11.2018 um 18 Uhr, den Beitrag und nennen Sie in einem Kommentar unter dem Post, wen Sie mit in die Kieler Sparkassen-Arena nehmen wollen. Die drei Gewinner werden am Abend bei Facebook benachrichtigt - und erhalten dann weitere Informationen, wie sie die Tickets erhalten.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Falls Sie nicht unter den Gewinnern sind, nicht traurig sein: Wir berichten am Sonntag live vom Spiel.