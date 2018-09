Keine Pause im Super-September: Am Sonntag nach dem 26:19 bei den Eulen Ludwigshafen ging es für die Profis des THW Kiel von Frankfurt am Main aus zurück in die Heimat. Am Dienstag (19 Uhr) wartet die nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga: Heimspielauftakt gegen den TBV Lemgo Lippe.