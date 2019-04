Kiel

Der THW Kiel ist für das Halbfinale bereits qualifiziert. Die drei übrigen Halbfinal-Plätze werden in Play-Off-Spielen am 20./21. und 27./28. April vergeben. Im Rennen sind mit der TSV Hannover-Burgdorf und den Füchsen Berlin, die aufeinander treffen, zwei weitere deutsche Teams. Vorjahres-Finalist St. Raphael aus Frankreich bekommt es mit dem portugiesischen Meister FC Porto zu tun. Der Sieger aus der Begegnung zwischen dem dänischen TTH Holstebro und den Ungarn von Grundfos Tatabanya komplettiert die Endrunde.

Auslosung am 30. April

Ausgelost wird die Vorschlussrunde am Dienstag, 30. April, ab 11 Uhr in Kiel. Wie die Europäische Handball-Föderation am Mittwoch mitteilte, wird das erste Halbfinale am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr in der Sparkassen-Arena in Kiel angepfiffen. Der zweite Endspielteilnehmer wird ab 20.45 Uhr ermittelt. Am Sonnabend, 18. Mai, spielen zunächst die Halbfinal-Verlierer ab 18 Uhr um den dritten Platz, bevor um 20.45 Uhr das Finale um den zweitwichtigsten europäischen Vereinspokal nach der Champions League steigt.

