Am Dienstagabend in der Handball-Bundesliga-Partie gegen den TBV Lemgo Lippe (28:24) gab es früh einen Moment, in dem die Abwehrspieler des THW Kiel ihre Gegner offensiv weit jenseits der gestrichelten Neunmeter-Linie in Empfang nahmen, an sich abprallen ließen. Das kam einem irgendwie spanisch vor.