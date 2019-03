Kiel

Seine nächste Station ist noch offen. Es gebe, so der wurfgewaltige Rückraum-Linkshänder, noch nichts zu vermelden. Eine Rückkehr an den Balaton zu Telekom Veszprém, wo Vujin von 2007 bis 2012 schon einmal spielte, habe sich zerschlagen. Zu unsicher sei die Situation beim ungarischen Abonnement-Meister, der sich im Umbruch befindet, eine neue Halle plant und in den kommenden zwei Jahren offenbar in einer Ausweich-Location seine Spiele austragen wird.

Nach Informationen unserer Zeitung haben die Füchse Berlin ihre Fühler nach Vujin ausgestreckt. An der Spree könnte Vujin mit Fabian Wiede (Vertrag bis 2023) ein Duo im rechten Rückraum bilden. Auf der Position steht ansonsten noch der junge Christoph Reißky im Kader (Vertrag bis 2022). Der Vertrag von Marko Kopljar läuft im Sommer aus.

Auch Angebote aus Frankreich

Auch Angebote aus Frankreich liegen Vujin vor. Doch wenn es zur Wahl zwischen der Bundesliga und der französischen Starligue komme, werde sich Vujin laut eigener Aussage „eher für die Bundesliga“ entscheiden. Beim THW ist der Serbe, der es in Kiel bislang auf beeindruckende 1554 Tore in 359 Spielen bringt, hinter Steffen Weinhold und Harald Reinkind aufs Abstellgleis geraten.

Vujin („Ich muss immer bereit sein, das ist mein Job“) geht cool mit der Situation um, brachte es am vergangenen Donnerstag in Kassel gegen Melsungen auf nicht einmal eine Minute Spielzeit, weil er einzig fünfmal für die Siebenmeter aufs Feld kam – und fünfmal verwandelte.

Lob von THW-Trainer Gislason

Beim 26:22-Sieg über GOG Gudme in Odense stand Vujin dann in der Start-Sieben, erzielte ein Tor (eines von nur zwei Rückraumtoren des THW in Halbzeit eins) und musste nach 20 Minuten Steffen Weinhold weichen, der im Gegensatz zu dem Serben auch defensive Stärken mitbringt. THW-Coach Alfred Gislason lobt seinen Routinier und Teilzeit-Strafwurfschützen: „Marko stellt sich sehr in den Dienst der Mannschaft.“

