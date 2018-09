Kiel

Die wichtigste Frage zuerst: Wer wird deutscher Meister?

Uwe Schwenker: Der THW Kiel.

Woher nehmen Sie diesen Optimismus?

Die Spitze der Liga ist enger zusammengerückt, aber der THW und die Rhein-Neckar Löwen stechen heraus, auch weil die SG Flensburg-Handewitt in einem deutlichen Umbruch steckt. Ich glaube an den THW, weil er als EHF-Cup-Teilnehmer eine geringere Belastung vor sich und zudem einen starken Kader hat. Die Kieler werden aber auch die sein, die am meisten unter Druck stehen. Nach dem Selbstverständnis der EHF und der Kieler selbst gehört der THW in die Champions League. Da muss der Verein wieder hin, das bedeutet in dieser Saison mindesten Platz zwei in der Bundesliga. Die große Inkonstanz hat in der Vorsaison ein besseres Abschneiden verhindert.

Im November 2017, als der THW Kiel in einer seiner größten Krisen überhaupt steckte, haben sie eine Führungsschwäche Ihres alten Vereins beklagt. Sehen Sie den THW mittlerweile auf einem besseren Weg in die Zukunft?

Ich vermisse weiterhin ,das Gesicht’ des THW Kiel, ein Pendant zu Wolfgang Schwenke bei Holstein Kiel. Er ist lokal, regional um die Kirchturmspitze herum präsent, kümmert sich um Sponsoren, ist Bindeglied und Brücke zwischen Verein, Fans, Wirtschaft. Da sehe ich beim THW ein großes Vakuum.

