Kiel

Bei einer exklusiven Leserreise zum Spielort Berlin vom 13. bis 16. Januar erwartet die Reisegruppe ein buntes Programm in Begleitung der ehemaligen THW-Stars „Pitti“ Petersen und Christian Sprenger.

Der Bus, in dem sonst die THW-Profis sitzen, bringt die Reisegruppe am Sonntag, 13. Januar, in die Hauptstadt.

Reportern über die Schulter gucken

Am nächsten Morgen beginnt das Handball-Programm: Sportredakteur Tamo Schwarz und Fotograf Sascha Klahn, die das DHB-Team für die Kieler Nachrichten begleiten, gewähren Einblicke in ihre Arbeit in Mixed-Zone, Mediencenter und Mannschaftshotels. Anschließend steht mit den Vorrunden-Begegnungen zwischen Serbien und Brasilien sowie Deutschland und Russland das erste Live-Erlebnis auf dem Programm.

Alle Handball-Register

Bevor es am Mittwoch nach dem Frühstück zurück nach Kiel geht, werden am Dienstag nach einer ausführlichen Stadtrundfahrt noch einmal alle Handball-Register gezogen. Neben den Begegnungen Russland – Brasilien und Südkorea – Serbien wartet am Abend das Top-Spiel der Gruppe A.

Deutschland trifft auf den amtierenden Weltmeister Frankreich. Und wer weiß – vielleicht machen die Bad Boys in diesem Spiel einen wichtigen Schritt, um das Wintermärchen-Gefühl aus der mit dem Titel gekrönten Heim-WM 2007 wieder aufleben zu lassen.

Die Leserreise zur Handball-WM kostet 989 Euro pro Person, der Einzelzimmerzuschlag beträgt 125 Euro. Weitere Infos und Anmeldung unter www.kn-leserreisen.de oder unter Tel. 0431/9032286.