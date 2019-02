Altenholz

„Es ist überragend geworden“, findet Ole Rahmel. „Super“, lobt sein Teamkollege Niclas Ekberg. Bisher mussten sie Kilometer mit dem Auto oder Fahrrad zurücklegen, um zwischen ihren Trainingsstätten, der Schulturnhalle in Russee und dem umgebauten Tennishallen-Abschnitt in Wellsee, sowie der Geschäftsstelle in der Innenstadt zu pendeln. "Was die Trainingsbedingungen angeht, waren wir vorher im unteren Tabellendrittel", sagt Trainer Alfred Gislason.

Nun müssen die Zebras zwischen ihren Fixpunkten statt vieler Kilometer nur noch wenige Schritte zurücklegen. Aus der Geschäftsstelle ein paar Treppenstufen nach unten, vorbei am Trainer-Büro. Rechter Hand liegen das Physio-Zimmer und der Video-Raum. Geradeaus geht es in den Athletikraum, von dort direkt in die Trainingshalle. Rund 2000 Quadratmeter Halle erstrecken sich hier, durch eine Trennwand teilbar in zwei Trainingsfelder. Dazu eine 70 Meter lange Laufbahn mit Vorrichtung für automatische Geschwindigkeitsmessungen, bei der Athletiktrainer Hinrich Brockmann ins Schwärmen kommt: „Eine ganz andere Hausnummer. Wir können eigentlich alles gleichzeitig machen.“

Alle Mannschaften unter einem Dach

Gesagt, getan. Während die meisten Zebras in einer der ersten Einheiten nach der WM-Pause die Abläufe für den nächsten Bundesliga-Gegner Frisch Auf Göppingen (Donnerstag, 19 Uhr) üben, halten sich Hendrik Pekeler und Steffen Weinhold wegen ihrer Zerrungen abseits – und an die Anweisungen von Brockmann.

Auf der anderen Seite der Trennwand freut sich auch Nachwuchskoordinator Klaus-Dieter Petersen über die neue Heimat der Zebras. Neben den Profis trainieren inzwischen auch alle Leistungshandball-Teams ab der C-Jugend hauptsächlich in Altenholz.

Das einzige Manko des neuen THW-Zuhauses: Es liegt nicht in der Heimatstadt des Vereins. In Kiel fand sich keine geeignete Fläche. Den weiten Weg nach Altenholz versucht der Klub den Jugendlichen mit Shuttle-Diensten zu erleichtern. „Auch für uns ist es gut, eine gemeinsame Anlaufstelle zu haben“, sagt Petersen.

Ein Raum nur für die Profis

Was gefällt den THW-Profis hier nun am besten? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. „Geil, dass wir unsere eigene Kabine haben“, sagt Niclas Ekberg freudestrahlend. „Die ist für eine Mannschaft sehr, sehr wichtig. Das macht die Stimmung noch besser.“

Ole Rahmel ergänzt: „Und im angrenzenden Restaurant können wir nach dem Training noch einen Kaffee trinken. Ich glaube, das hier wird uns noch besser machen.“ Außerdem ist einem kostenintensiven Fehler vorgebeugt: "Vorher ist man schon manchmal zur falschen Halle gefahren. Und das wurde dann teuer", sagt der Linkshänder.

Wäsche-Service inklusive

Und noch eine große Erleichterung bringt das Zentrum für die Spieler mit sich. Die eigene Kabine zum Lagern der Trainingskleidung sowie ein Waschraum bedeuten auch: Nicht mehr die Spieler selbst müssen sich um ihre Handball-Wäsche kümmern. Das übernimmt jetzt Mannschaftsbetreuer Michael „ Memel“ Menzel. „Das ist natürlich der größte Luxus“, sagt Rahmel lachend.

