Frisch Auf Göppingen gelang mit Neu-Trainer Hartmut Mayerhoffer ein guter Start in die Handball-Bundesliga-Saison. Doch nun hakt es im Angriff. In der Schwäche-Phase von fünf Niederlagen in Folge sind die Schwaben am Sonntag (16 Uhr) beim THW Kiel zu Gast.