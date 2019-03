Kiel

Warum genau die Zebras sich zu Beginn der Partie, die sie letztlich mit 27:22 gewannen, ausbremste, vermochte der 27-Jährige nicht zu sagen. "Irgendwie waren wir nicht frisch genug. Fehler passieren. Aber in der Häufigkeit war das extrem."

Pekeler war einer von drei deutschen Nationalspielern in Reihen der Zebras, die am vergangenen Wochenende beim Test-Länderspiel gegen die Schweiz auf dem Feld standen. Die übrigen Zebras hatten frei, bis Trainer Alfred Gislason am Montag wieder zum Training in Kiel rief.

"Wir haben unter der Woche hart trainiert. Vielleicht hatten wir auch deshalb schwere Beine. Aber darauf will ich es nicht schieben", sagt Pekeler, dem gegen Leipzig selbst drei technische Fehler unterliefen. "Solche Tage hat man einfach mal."

Startschwierigkeiten nicht neu

Die Abwehr, in der Pekeler gemeinsam mit Patrick Wiencek das Herzstück in der Mitte bildet, funktionierte am Donnerstag aber über weite Strecken gut. In der zweiten Halbzeit konnte der THW Kiel daraus auch im Angriff Kapital schlagen. "Wir konnten am Anfang nicht unser Tempospiel aufziehen. Das war das Problem. Sobald wir das dann geschafft hatten, waren wir besser und stärker", analysierte THW-Rückraumspieler Nikola Bilyk. "Schade, dass uns das am Anfang immer wieder passiert."

Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi war dem Sieg zum Trotz auch nicht ganz zufrieden mit dem Auftritt der Zebras: "Man hat unserer Mannschaft die spielfreie Zeit angemerkt", sagte er.

Startprobleme hatten die Kieler auch schon vor der Länderspielpause im EHF-Cup gegen GOG Gudme und zuvor im Liga-Duell bei der MT Melsungen. Große Sorgen macht ihnen das aber nicht. "Wichtig ist, dass man solche Spiele trotzdem gewinnt. Das macht eine gute Mannschaft aus", sagt Pekeler.

