Beim Final Four am 17. und 18. Mai spielt der THW Kiel in der Sparkassen-Arena mit drei weiteren Teams um den EHF-Cup. Nun stehen auch die Anwurfzeiten für das Wochenende fest: Das erste Halbfinale wird am Freitag um 18 Uhr angepfiffen. Das Finale steigt am Sonnabend um 20.45 Uhr.